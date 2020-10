Roma: tenta rapina e per fuggire si nasconde in un cassonetto, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 10.30 di ieri mattina, in via Merulana, un 23enne ha approfittato della distrazione di una passante per infilarle la mano in borsa e rubare. Gli agenti di polizia in transito nella zona, però, hanno notato la scena e hanno provato a bloccare il ragazzo. Il giovane, bloccato dai poliziotti, prima si è difeso a calci e pugni, poi si è divincolato e si è nascosto in un cassonetto dell'immondizia in via Gucciardini. Un'altra pattuglia del commissariato Esquilino, però, allertata nel frattempo, lo ha trovato e fermato. Un passante ha consegnato agli agenti lo zainetto di cui il 23enne si era liberato durante la fuga. Dentro la polizia ha trovato indumenti con ancora l'etichetta attaccata ma ancora non si è riusciti a risalire al negozio di appartenenza. Il 23enne è stato arrestato per tentata rapina impropria e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (Rer)