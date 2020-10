Algeria, l'ambasciatore Boutache a Nova: "I colloqui con l'Italia sulla Zee vanno molto bene"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Italia e Algeria in merito al dossier sulla Zona economica esclusiva vanno molto bene: ve lo garantisco. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. “La questione è salita un po’ troppo alla ribalta mediatica in Italia”, ha premesso il diplomatico, chiarendo che “l’insieme dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo ha fatto dei decreti per delimitare la propria Zona economica esclusiva, secondo quanto stabilito dalla convenzione sul diritto del mare del 1982”. Il 20 marzo 2018 con un decreto presidenziale l’Algeria ha proclamato la propria Zona economica esclusiva (Zee) che lambisce per circa 70 miglia nautiche le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna. L'Italia ha contestato la mossa algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018, con cui si ha proposto l'avvio di negoziati per raggiungere accordo di reciproca soddisfazione in linea con l’articolo 74 della Convenzione Onu sul diritto del mare.L’ambasciatore d’Algeria ha chiarito che i decreti sulla Zee rappresentano una “misura conservativa”, ma non viene “chiusa la porta del dialogo, volto a raggiungere dei compromessi”. “Sappiamo che il Mediterraneo è un mare chiuso, se ognuno dei Paesi dichiarasse la Zee, la piattaforma continentale, faremmo la guerra, ma grazie a Dio non siamo a questo punto”. Secondo il diplomatico, “il tema è stato sfruttato, in particolare nel sud dell’Italia - il riferimento è al dibattito nato in Sardegna -, per fini politici che non fanno l’interesse né dell’Algeria, né dell’Italia, ma semplicemente solo di alcuni partiti politici”. A tal riguardo, Boutache ha aggiunto: “Credo che a livello di governo italiano sia stato ben compreso questo aspetto e la questione sia stata gestita in quanto tale”.Dal lato algerino, “abbiamo immediatamente risposto agli inviti dei nostri amici italiani per la messa in campo di un meccanismo di dialogo”, ha spiegato l’ambasciatore, ricordando le due visite in Algeria dedicate a questo dossier effettuate dal sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano a febbraio e settembre scorsi. In occasione della visita del 23 settembre scorso, Di Stefano ha partecipato alla prima riunione della Commissione tecnica bilaterale per la definizione della frontiera marittima tra Italia e Algeria. A riguardo, Boutache ha spiegato che “questo meccanismo è permanente ed è struttura interministeriale incaricata di negoziare ogni aspetto legato alle frontiere marittime”. “Dalla parte algerina, rispondiamo sempre presente quando i nostri amici italiani ce lo chiedono”, ha rassicurato. (Asc-Mom)