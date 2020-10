M5s: Di Maio, Raggi ha la mia stima e il mio sostegno politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma Virginia Raggi ha fatto il meglio possibile in condizioni difficili. “Virginia ha la mia stima, il mio sostegno politico”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi al “Festival dell’ottimismo” organizzato dal quotidiano “Il Foglio”, rispondendo ad una domanda sul futuro del Movimento cinque stelle e su un’alleanza con il Partito democratico in vista delle elezioni amministrative per diverse municipalità, tra cui Roma, che si terranno nel 2021. Secondo Di Maio, come “coalizione di governo abbiamo il dovere di costruire una coalizione nei cinque capoluoghi di regione che vanno a votare l'anno prossimo”. Per Di Maio è necessario aprire il dibattito anzitutto sui temi e sui programmi e in seguito sui candidati.(Res)