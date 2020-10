Asti: incendi notturni alle auto, fermato il piromane seriale, è un 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno fermato oggi un 17enne con l'accusa di aver appiccato gli incendi verificatisi ad Asti nell’ultimo mese. Dal 5 settembre c'erano stati diversi roghi di auto, furgoni e autobus di linea per il trasporto pubblico. Nell’ultima settimana erano stati coinvolti ben 13 mezzi, tutti parcheggiati in vie pubbliche. Negli incendi erano andati distrutti anche cassonetti per la raccolta di abiti e raccoglitori per la differenziata. Alle prime ore dell’alba di stamani i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Asti, dopo le indagini, hanno individuato presso la propria abitazione l’autore: si tratta di un giovane astigiano, già gravato da precedenti di polizia per lesioni, rapina, ricettazione e stupefacenti. Il quadro complessivo ricostruito sul conto del giovane faceva emergere come lo stesso nell’aprile 2020, su provvedimento civile del Tribunale per i Minorenni di Torino, era stato collocato in comunità “a seguito dell’accertato uso di droghe leggere, di una situazione familiare complessa e di un comportamento deviante”, per poi essere “dimesso già nel giugno dello stesso anno per mancanza di collaborazione, vanificando ogni prospettiva di aiuto con rinnovata esposizione per sua colpa allo stile di vita precedente”. (segue) (Rpi)