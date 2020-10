Asti: incendi notturni alle auto, fermato il piromane seriale, è un 17enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elementi investigativi raccolti, corroborati da attività tecnica di tracciamento di tutti gli spostamenti dell’indagato ripresi dai sistemi di videosorveglianza e dalla sua identificazione in orari antecedenti ai fatti proprie nelle zone subito dopo colpite dagli incendi, convergevano sull’individuazione del giovane gravemente indiziato per il delitto d’incendio, tanto da convincere il Tribunale per i Minorenni di Torino – Sezione GIP – ad emettere misura cautelare del collocamento in comunità fuori provincia. Al riguardo l’Autorità giudiziaria, nel condividere le risultanze investigative dei Carabinieri, ha rilavato come il comportamento dell’autore dei diversi incendi, “ad onta di un pentimento esternato a distanza di una settimana non ha esitato a reiterare la sua condotta, e peraltro con modalità del tutto simili, correndo elevati rischi di scoperta, il che dimostra una pericolosità sociale allarmante”, giungendo a definire la “condotta di natura tendenzialmente seriale, soddisfacendo a malsani impulsi distruttivi avulsi da qualsiasi scopo”. Il giovane, individuato ad Asti presso la propria abitazione, ha riconosciuto le proprie responsabilità, attribuendosi la paternità di tutti e 15 gli incendi commessi per semplice noia e senza che ci fosse alcun criterio nella scelta degli obiettivi. Lo stesso aveva ancora sulle mani i segni delle recenti piccole ustioni provocatesi dall’ultimo incendio commesso il 22 ottobre. Sono stati sequestrati gli accendini utilizzati per appiccare le fiamme che l’indagato usava unitamente ad una miscela composta da vodka e gin. (Rpi)