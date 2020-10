Taiwan: trasmissione locale coronavirus sotto controllo a Taipei, decine di migliaia al Pride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone hanno partecipato oggi al Pride, la parata dell’orgoglio Lgbt a Taipei. Gli organizzatori hanno stimato una partecipazione di 130 mila manifestanti, al di sotto dei 200 mila dell’anno scorso, quando c’era anche una forte presenza internazionale, resa impossibile quest’anno a causa della situazione della pandemia di coronavirus. A giugno si è svolta una manifestazione più piccola, in solidarietà con le comunità Lgbt del mondo impossibilitate a scendere in piazza a causa delle misure di contenimento in vigore in numerosi paesi. L’affollato raduno è stato reso possibile dal controllo della situazione epidemiologica a Taiwan. L’Isola, inoltre, è all’avanguardia in Asia per il riconoscimento del diritto degli omosessuali e l’anno scorso è diventato il primo paese asiatico a consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questa settimana Taiwan ha registrato il record mondiale di 200 giorni senza un caso di coronavirus trasmesso a livello locale. Il risultato è stato raggiunto il 29 ottobre. L'ultimo caso di infezione locale a Taiwan è avvenuto il 12 aprile; ciò significa che non c'è stata una seconda ondata sull'Isola. Complessivamente Taiwan ha registrato 555 casi, la maggior parte all’inizio dell’anno, e sette decessi; l’ultimo caso è stato confermato oggi, importato dall’India.(Cip)