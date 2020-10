Taiwan: trasmissione locale coronavirus sotto controllo a Taipei, decine di migliaia al Pride (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli esperti la chiusura anticipata dei confini e la stretta regolamentazione dei viaggi hanno contribuito notevolmente alla lotta contro il virus. Altri fattori includono il tracciamento rigoroso dei contatti, la quarantena applicata dalla tecnologia e l'uso di mascherine. "Taiwan è l'unico grande paese che finora è stato in grado di eliminare la trasmissione comunitaria di Covid-19", ha affermato il Peter Collignon, specialista in malattie infettive e docente presso la Australian National University Medical School. Secondo Collignon il risultato è "ancora più impressionante" per un'economia con una popolazione all'incirca della stessa dimensione dell'Australia, con molte persone che vivono vicine l'una all'altra in appartamenti. Taiwan sarà tra le poche economie a crescere quest'anno: il governo ad agosto ha previsto che il prodotto interno lordo aumenterà dell'1,56 per cento nel 2020. (segue) (Cip)