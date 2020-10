Taiwan: trasmissione locale coronavirus sotto controllo a Taipei, decine di migliaia al Pride (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi test degli anticorpi Covid-19 di Taiwan hanno mostrato un rischio estremamente basso di trasmissione nella comunità. Tuttavia, Taiwan non è ancora fuori pericolo, poiché ha registrato una ventina di casi importati nelle ultime due settimane, principalmente da paesi del Sud-est asiatico come Filippine e Indonesia. Altri paesi che hanno combattuto bene il virus inizialmente, come Singapore e il Giappone, hanno avuto picchi successivamente. "Ciò che i paesi con infezioni in aumento possono cogliere dall'esperienza di Taiwan è che nulla funziona senza rintracciare coloro che sono risultati positivi e poi metterli in quarantena", ha spiegato l'epidemiologo Chen Chien-jen. Inoltre, poiché non è facile far rimanere le persone in quarantena, Taiwan ha adottato misure per fornire pasti e consegna di generi alimentari e persino alcuni "messaggi amichevoli" tramite Line Bot, un sistema automatico che invia messaggi e chat. C'è anche una multa salata: chi infrange la quarantena deve pagare multe fino a circa 35 mila dollari. (segue) (Cip)