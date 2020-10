Taiwan: trasmissione locale coronavirus sotto controllo a Taipei, decine di migliaia al Pride (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha chiuso i suoi confini a tutti i non residenti poco dopo lo scoppio della pandemia a gennaio e da allora ha mantenuto uno stretto controllo sulle sue frontiere. "Il costante successo di Taiwan è dovuto alla rigorosa applicazione del controllo delle frontiere", ha spiegato Jason Wang, direttore del Center for Policy, Outcomes and Prevention della Stanford University. Ciò include la sorveglianza basata sui sintomi prima che i viaggiatori salgano a bordo degli aerei e il monitoraggio per garantire la loro conformità con una quarantena di 14 giorni, ha affermato. Anche la decisione di accumulare scorte e disporre di una distribuzione centrale di mascherine per il viso ha svolto un ruolo chiave. All'inizio della pandemia il governo ha accumulato scorte di tutte le mascherine protettive prodotte internamente e ha vietato l'esportazione. Nel giro di quattro mesi, le aziende hanno aumentato la produzione da due milioni a 20 milioni di unità al giorno, consentendo all'isola di razionare regolarmente le maschere ai residenti. (segue) (Cip)