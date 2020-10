Taiwan: trasmissione locale coronavirus sotto controllo a Taipei, decine di migliaia al Pride (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan dispone inoltre di una tracciabilità dei contatti di livello mondiale, collegando in media da 20 a 30 contatti per ciascun caso confermato. In situazioni estreme, come quella di una lavoratrice in un club di hostess di Taipei che ha contratto il virus, il governo ha rintracciato fino a 150 contatti. Tutti i contatti devono essere sottoposti a una quarantena domestica di 14 giorni, anche se risultano negativi. Ad oggi, circa 340 mila persone sono state in quarantena domestica, con meno di mille multate per violazione. Ciò significa che il 99,7 per cento si è conformato. Abbiamo sacrificato 14 giorni di 340 mila persone in cambio di una vita normale per 23 milioni di persone", ha aggiunto l'epidemiologo Chen. (Cip)