Covid: Conte, speriamo vaccini entro dicembre, effetti in primavera

- "Confidiamo di avere le prime dosi del vaccino entro dicembre" ma per gli "effetti chiaramente dovremo aspettare la primavera". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”, intervistato da Claudio Cerasa. "Abbiamo avuto una videoconferenza con la presidente della commissione Ursula von der Leyen che ci ha aggiornato sulla ricerca inerente ai vaccini. Ci sono dei contratti che prevedono delle consegne, non avremo tutte le dosi ma c'è un'accelerazione. Confidiamo - ha aggiunto - di averlo a dicembre ma arriveranno qualche milione di dosi per il Paese. Ogni Paese dovrà avere un piano per intervenire sulle categorie più fragili, operatori sanitari e man mano verso altre categorie, polizia, forze di sicurezza". (Rin)