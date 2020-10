Roma: palpeggia donna sul treno e si scaglia contro polizia, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 25enne nigeriano è stato arrestato su un treno diretto a Roma e proveniente da Napoli per aver palpeggiato una donna, addetta alle pulizie, e per aver aggredito l'agente di polizia intervenuto a identificarlo. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza di Priverno, il capotreno ha chiesto l'intervento di un poliziotto della Polfer che era sul convoglio ma libero dal servizio. Una donna, addetta alle pulizie, poco prima aveva infatti riferito di essere stata palpeggiata da un uomo. L'agente lo ha quindi fermato ma questi si è scagliato contro di lui aggredendolo a pugni e morsi. Alla fine, grazie anche al supporto di alcuni passeggeri, il 25enne è stato fermato e arrestato. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l'uomo era ricercato per reati analoghi commessi in altre regioni. (Rer)