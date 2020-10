Infrastrutture: riapre Sp Carolano a Montelibretti in provincia di Roma, chiusa per 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre oggi la Strada provinciale Carolano chiusa da tre anni per la formazione di avvallamenti che impedivano il passaggio su una via vitale per la comunità di Montelibretti, in provincia di Roma. Lo riferiscono in una nota congiunta l'ente Città metropolitana di Roma e il Comune di Montelibretti. Nel corso del tempo era sopraggiunta una frana che aveva allungato i lavori di ripristino di questa arteria stradale che consente la percorribilità del trasporto pubblico, il collegamento con la Salaria e l'accesso al cimitero non facilmente raggiungibile. "In questa occasione sento il dovere di ringraziare i cittadini che pazientemente hanno sopportato i disagi - afferma la vicesindaca di Città metropolitana Teresa Zotta -, il nostro dipartimento della viabilità, dai cantonieri ai tecnici che ogni giorno si impegnano, nonostante l'organico ridotto, a ridurre i tempi di attesa per la fine dei cantieri e la ditta che ha lavorato per rispettare i tempi di consegna dei lavori. Oggi restituiamo una strada nuova, sicura e che consentirà per le imminenti feste dei defunti di raggiungere i luoghi dove sono sepolti i propri cari. La collaborazione istituzionale con il Comune è stata veramente fondamentale per restituire una rete di accesso che i cittadini attendevano da tempo". Per il sindaco di Montelibretti, Luca Branciani, "l'interruzione di questa strada per la nostra comunità ha significato fermare il sacro rito di omaggiare i nostri defunti. A questo si è aggiunto il problema del collegamento con altre province, come quella di Rieti, e con i Comuni limitrofi. Non ci siamo scoraggiati, abbiamo messo in campo forze di volontariato che oltre a monitorare la zona, hanno consentito di limitare al minimo i problemi di viabilità. Grazie alla Città metropolitana, oggi - conclude Branciano -, torniamo alla normalità. Il lavoro inter istituzionale anche con la Regione Lazio, ci consente di riprendere le nostre attività in maniera regolare".(Com)