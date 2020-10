Germania: “Ard”, decisione su forse speciali esercito non prima di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È soltanto provvisorio il rapporto che il ministero della Difesa tedesco pubblicherà oggi sul Comando forze speciali dell’esercito (Ksk), da anni al centro di scandali e polemiche per l’infiltrazione dell’estrema destra nei propri ranghi. Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, una decisione definitiva sul reparto non verrà assunta prima della fine della legislatura nel 2021, probabilmente giugno prossimo. Il rapporto giunge alla conclusione formale del processo di riforma e ristrutturazione del Ksk, avviato nella scorsa estate, e che potrebbe portare allo scoglimento del Comando forze speciali. L’obiettivo è epurare l’unità dall’infiltrazione della destra radicale. A tal fine, è stata sciolta la seconda compagnia del Ksk, risultata la più compromessa e più reticente a collaborare alla riforma del corpo. (Geb)