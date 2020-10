Covid: Conte, riforma articolo 18 non è all'ordine del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma dell'articolo 18 non è sul tavolo, non è all'ordine del giorno". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”, intervistato da Claudio Cerasa. "Ieri il governo ha deciso il blocco dei licenziamenti e ha messo sul piatto la cassa integrazione covid gratuita fino a fine marzo. Le misure di protezione sono necessarie, tanti economisti hanno additato l'Italia come un modello. I numeri del terzo trimestre, quel 16,1 del Pil del terzo trimestre, ci hanno dato ragione". (Rin)