Sport: mille partecipanti alla staffetta virtuale "Corri Bicocca", raccolti 10mila euro per San Gerardo di Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cus Milano Alessandro Castelli ha aggiunto: "Volevamo raggiungere le mille adesioni per questa formula inedita, con la finalità di sostenere la ricerca universitaria che Università Bicocca promuove nella struttura ospedaliera del San Gerardo di Monza e non possiamo che essere contenti del gran numero di partecipanti. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno dato la loro adesione e si sono cimentati sui 1000 m nella nuova pista del Bicocca Stadium". Tra le donne, il podio delle migliori prestazioni sui 1000 metri del Bicocca Stadium è stato completato dalle gemelle Troiani: prima Serena in 2:53.83, seguita da Alexandra in 2:59.07 e da Virginia in 3:04.28. Quella di Serena Troiani, neo laureata proprio in Bicocca, è anche la miglior prestazione universitaria. Nella graduatoria maschile, il miglior tempo viene invece fatto registrare da Ibrahim Jammeh in 2:30'.77. Sul secondo gradino del podio, ma con la miglior prestazione universitaria, lo studente dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca Davide Biral che chiude in 2:44.46. Terzo posto per Andrea Casari, con il tempo di 2:44.76. L'ultimo riconoscimento della manifestazione è stato quello per il dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'università Bicocca, che ha fatto registrare il numero di adesioni più altro tra gli studenti e i dipendenti. (com)