Sardegna: carabiniera ferita a Fonni durante rapina alle poste, la solidarietà del Consiglio Regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna carabiniere di 25 anni è rimasta ferita alla caviglia questa mattina nel corso di una rapina all'ufficio postale di via Mannironi a Fonni, nel nuorese. I banditi (ancora non ci sono certezze sul numero dei componenti della banda) accortisi della pattuglia che eseguiva un normale servizio di perlustrazione, hanno aperto il fuoco ferendo la donna. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 per trasportarla in ospedale, al San Francesco di Nuoro, dove è stata ricoverata in codice giallo. I malviventi sono entrati nell'ufficio postale intorno alle 8. In quel momento c'erano solo il direttore e un altro impiegato. Dopo aver portato via del denaro (non è stata ancora quantificata l'entità della rapina) i banditi sono fuggiti, trovando appunto sulla loro strada i militari. I carabinieri della locale stazione e del Comando provinciale di Nuoro hanno avviato le ricerche dei rapinatori che sono estese in tutto il circondario con posti di blocco. (segue) (Rsc)