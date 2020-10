Sardegna: carabiniera ferita a Fonni durante rapina alle poste, la solidarietà del Consiglio Regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà all'Arma e auguri di pronta guarigione alla carabiniera ferita". Lo dice il Presidente del Consiglio regionale, appresa la notizia della sparatoria avvenuta questa mattina a Fonni , esprime la vicinanza dell'Assemblea a tutti i carabinieri che con grande abnegazione e spirito di sacrificio lavorano per arginare e combattere la criminalità nella nostra isola. "Ringrazio tutte le Forze dell'Ordine che anche in questo difficile momento presidiano il nostro territorio e porgo alla giovane carabiniera ferita i migliori auguri per una celere ripresa". (Rsc)