Covid: Conte, ho chiesto tavolo di confronto in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ho chiamato i presidenti della Camera e del Senato e ho chiesto loro di trovare un luogo, uno strumento per confrontarsi con il Parlamento. E' una esigenza anche del governo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”. "E' una esigenza anche del governo quella di confrontarsi non solo con le forze di maggioranza ma anche dell'opposizione. Mi hanno assicurato che mi faranno sapere", ha aggiunto il premier. "Se avessimo un tavolo di confronto certificato dal Parlamento, in grado di decidere in tempi rapidi, il governo sarebbe ancora più sereno, prendendo decisioni e coinvolgendo tutti gli attori, è giusto che sia cosi'", ha sottolineato Conte.(Rin)