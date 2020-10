Scuola: Conte, didattica in presenza a rischio ma continuiamo a difenderla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impennata dei contagi rischia di mettere in discussione anche la didattica in presenza a scuola. Alcuni presidenti di Regione hanno preso misure più restrittive, ma non è quello il nostro obiettivo. Noi continuiamo a difendere, speriamo fino alla fine, la didattica in presenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”, intervistato da Claudio Cerasa. (Rin)