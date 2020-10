Ostia: 2 arresti e 9 denunce in poche ore da controlli carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore due persone sono finite in manette e altre nove sono state denunciate dai carabinieri a Ostia. Tra i denunciati ci sono 4 giovani ragazzi che hanno aggredito un commerciante che ha rifiutato di vendergli l’alcol in tarda serata, attenendosi alle disposizioni anti contagio; una donna polacca di 59 anni che ha più volte cercato di entrare in un negozio senza mascherina insieme a un’anziana a cui fa da badante; un 28enne ritenuto responsabile dell’incendio di due auto a metà ottobre; un 45enne che ha aggredito un automobilista con cui aveva appena avuto un incidente stradale a Ponte Galeria; una 31enne rumena che passeggiava senza indossare la mascherina e che su invito della polizia a coprirsi bocca e naso si è data alla fuga; un minorenne croato che insieme a un complice, riuscito a scappare, stava tentando un furto in un appartamento a Casal Palocco. I due arrestati, invece, sono un 60enne trovato in possesso di 40 panetti di hashish per un totale di 4 chili e di 605 euro in contanti nel corso di un controllo stradale; e un 29enne, con precedenti, di Acilia ricercato perché condannato a quasi 3 anni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti.(Rer)