- "In una fase durissima per la nostra economia, dal ministro Luigi Di Maio arrivano notizie incoraggianti sull'export Made in Italy. +3 per cento verso Paesi extra-Ue a settembre 2020 rispetto all'anno scorso. Esportazioni verso Usa e Cina +11 per cento e +33 per cento. L'impegno ora è fare sempre di più". Così su Twitter il deputato del M5s Francesco D'Uva. (Com)