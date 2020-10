Pompeo in Vietnam: ribadito l'impegno per la crescita delle relazioni con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in visita ad Hanoi ieri, ha incontrato il ministro degli Esteri e vicepremier del Vietnam, Pham Binh Minh, il ministro della Pubblica sicurezza To Lam e il primo ministro Nguyen Xuan Phuc. I due responsabili della diplomazia, ha riferito il viceportavoce del dipartimento di Stato Usa Cale Brown, hanno ribadito l’impegno per l’espansione della partnership onnicomprensiva, nell’anno del 25mo anniversario della normalizzazione delle relazioni bilaterali, in tutti i settori: politico, economico, di sicurezza e dei legami tra persone. Pompeo ha elogiato il governo vietnamita per il lavoro svolto nel turno di presidenza annuale dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, e ha assicurato il sostegno di Washington per un Indo-Pacifico libero e aperto.Minh ha accolto con favore l’efficace lavoro delle due parti per una bilancia commerciale “sostenibile e armoniosa”, sottolineando le potenzialità del settore energetico per la crescita della cooperazione economica. Ha garantito l’impegno del governo vietnamita a creare un ambiente favorevole agli investimenti e alle imprese affinché le imprese statunitensi operino “con successo e a lungo” in Vietnam. Inoltre, per quanto riguarda le questioni regionali di comune interesse, Minh ha chiesto il sostegno degli Stati Uniti per la centralità dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico elevando il partenariato strategico Usa-Asean.Il tema dell’ulteriore rafforzamento e approfondimento delle relazioni bilaterali è stato affrontato anche nel colloquio tra Pompeo e Phuc. Inoltre, il segretario di Stato statunitense ha espresso la sua vicinanza al Paese asiatico per le vite perse nei recenti disastri naturali, la tempesta tropicale Linfa e il tifone Molave, e ha annunciato ulteriori aiuti per due milioni di dollari nell’ambito dell’assistenza fornita dall’Usaid, l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale. Infine, Pompeo e Lam hanno sottolineato l’importanza della crescita della cooperazione nella sicurezza nella regione del Mekong. (Fim)