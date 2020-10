Ue: Sassoli, finanziamenti del Recovery Fund non arriveranno in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziamenti del Recovery Fund non arriveranno in ritardo, per ora siamo nei tempi. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”. “Siamo molto fiduciosi, perché abbiamo visto anche nelle settimane scorse quanta forza abbia l’Europa, anche sui mercati finanziari”, ha detto Sassoli, citando l’emissione recente di bond. “E’ in corso una trattativa, stiamo discutendo con il Consiglio affinché il bilancio dell’Unione non subisca tagli importanti. Ci sono programmi su cui ci siamo concentrati che sono nell’interesse dei cittadini e non vogliamo che vengano abbandonati”, ha detto il presidente dell’Europarlamento. Per definire il bilancio saranno comunque necessarie le ratifiche dei parlamenti nazionali, “che sarebbero potute partire già da settembre”, ha aggiunto. “Per fare debito comune serve un obiettivo comune, dando forza ai paesi membri ma soprattutto all’Europa”, ha spiegato ancora Sassoli, ricordando come la prima fase della pandemia sia stata affrontata “con strumenti inediti” che prima erano considerati “tabù”. (segue) (Res)