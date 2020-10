Ue: Sassoli, finanziamenti del Recovery Fund non arriveranno in ritardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha subito l’impatto della prima fase ma la ripresa successiva ha dimostrato come la nostra economia sia “brillante”, grazie ad un intervento drastico. Tale soluzione può essere replicata anche per la seconda fase, ha continuato il presidente del Parlamento europeo. “Anche in questa fase non dovremo avere paura di misure drastiche”, ha aggiunto Sassoli, auspicando nuovi interventi economici dopo la seconda ondata, per fronteggiare l’aumento della povertà in tutta Europa. In questo contesto, uno degli strumenti sul tavolo, secondo il presidente dell'Europarlamento, è l'introduzione di un salario minimo in tutta l'Ue. (segue) (Res)