Ue: Sassoli, finanziamenti del Recovery Fund non arriveranno in ritardo (3)

- L'integrazione europea va avanti con le crisi e le difficoltà che si devono fronteggiare, secondo Sassoli, che ha rilevato come i passi avanti sulle politiche comuni sono divenuti necessari di fronte alla pandemia di coronavirus. "Questa è la vera sconfitta del nazionalismo europeo", ha detto il presidente del Parlamento europeo. I bond europei a costo zero potranno consentire di essere il motore per abbassare l'indebitamento degli Stati membri, "la grande catena che oggi frena i nostri paesi". "Questa è la legislatura che ha fatto i conti con il neo-liberismo, e sono convinto che tutti se ne siano resi conti. Dobbiamo aiutare l'Europa ad essere più coesa, facendo i conti con sensibilità diverse fra le nazioni Ue. L'esigenza di risposte comuni vale per tutti", ha concluso Sassoli. (Res)