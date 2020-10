Roma: quattro arresti in poche ore per furti in strada e in negozi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate in poche ore dai carabinieri di Roma durante i controlli a contrasto dei furti sui mezzi pubblici della Capitale e ai danni di esercizi commerciali. Due 15enni, domiciliati nel campo rom di via della Monachina, sono stati bloccati all'uscita della metro Cornelia mentre rovistavano in una borsa che avevano rubato da un'auto parcheggiata in via Alessandro Farnese. I due, un ragazzo e una ragazza, hanno infranto il finestrino della macchina con la punta di un trapano. Ora si trovano in un centro di accoglienza per minorenni. All'Eur sono invece finite in manette due persone che hanno rubato merce per un valore di circa 800 euro da un negozio di elettronica del centro commerciale in viale dell’Oceano Pacifico. I carabinieri sono intervenuti su richiesta del personale addetto alla sicurezza che ha sorpreso un 33enne, originario della provincia di Caserta ma residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine, che forzava le placche antitaccheggio. Il ladro è stato trovato in possesso della refurtiva, per un valore di oltre 150 euro, nascosta in uno zaino. Poco dopo i militari sono dovuti intervenire nuovamente perché una 33enne di Velletri stava rubando piccoli elettrodomestici, per un valore di oltre 600 euro. Entrambi arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. (Rer)