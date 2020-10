Covid: Lega, fuori verità su contagi in Cina, Oms non convince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega Paolo Formentini (vicepresidente della commissione Esteri), Massimiliano Panizzut (capogruppo in commissione Affari sociali) ed Eugenio Zoffili (capogruppo in commissione Esteri), in una nota dichiarano che i dati sui contagi da Covid-19 in Cina non convincono. "I conti non tornano. Stando ai dati raccolti e pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Cina - dove vive più di un miliardo e 400 milioni di persone - sono stati registrati appena 91.621 contagiati e 4.746 decessi per Covid-19, mentre in Italia - a fronte di poco più di 60 milioni di abitanti - contiamo già quasi 600mila contagi ed oltre 37mila morti. Delle due l'una: o nelle statistiche ufficiali dell'Oms c'è qualcosa che non va o Pechino non la racconta giusta. Abbiamo presentato un'interrogazione ai ministri della Salute e degli Esteri per sapere se ritengano affidabili i dati dell'Oms sulla situazione epidemiologica della Repubblica Popolare Cinese e quali iniziative intenda assumere qualora non li ritenesse credibili. Fuori la verità", concludono.(Rin)