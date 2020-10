Egitto-Iraq: premier Madbouli in missione a Baghdad alla guida di una delegazione di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli è partito questa mattina dal Cairo alla guida di una delegazione in missione in Iraq. Lo riferisce un comunicato stampa dell’ufficio del primo ministro. In Iraq, Madbouli parteciperà all’Alto comitato iracheno-egiziano. Fanno parte della delegazione il ministro del Petrolio Tarek el Molla, quello dell’Energia elettrica Mohamed Shaker, il ministro del Lavoro Mohamed Saafan, della Cooperazione internazionale Rania al Mashat, della Salute Hala Zayed, il responsabile dell’Edilizia Asem al Gazzar, dei Trasporti Kamel al Wazir, dell’Aviazione civile Mohamed Manar e dell’Industria Niven Gamea. Insieme Madbouli partecipano alla missione in Iraq anche diversi imprenditori. Secondo quanto riferisce il comunicato stampa dell’ufficio del primo ministro, l’Alto comitato iracheno-egiziano si occuperà di una serie di questioni in particolare della cooperazione bilaterale nei settori dell'energia, del commercio, dell'industria e della ricostruzione dell'Iraq.(Cae)