Covid: Lamorgese su proteste, non c’è strategia nazionale ma non sottovalutare disagio

- Sulle proteste degli ultimi giorni nelle principali città italiane contro i recenti provvedimenti di chiusura del governo "non c'è una strategia unica sul territorio" ma è comunque necessario "non sottovalutare i segnali di insofferenza" e disagio. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”. "Qualche giorno fa abbiamo convocato il Comitato nazionale di ordine e sicurezza pubblica ed è emerso che non c’è assolutamente evidenza di una strategia unica sul territorio nazionale. E' legittimo manifestare ma purtroppo ci sono frange violente che strumentalizzano il disagio socio-economico di questo momento", ha spiegato il ministro. (segue) (Rin)