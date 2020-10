Covid: Lamorgese su proteste, non c’è strategia nazionale ma non sottovalutare disagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo sottovalutare il segnale di insofferenza, a prescindere dal fatto che le piazze vengano usate da frange estremiste - ha aggiunto Lamorgese -. Noi siamo molto attenti ad ascoltare le istanze dal territorio, c'è molta attenzione ed è importante non sminuire l'importanza di quest manifestazioni". In riferimento alle tensioni di ieri sera a Firenze durante una manifestazione contro l'utimo Dpcm del premier Giuseppe Conte, Lamorgese ha detto: "Ho parlato con il sindaco Nardella e anche con il governatore della Regione Campania che è preoccupato per le nuove manifestazioni che si preannunciano. L'attenzione è massima", ha concluso. (Rin)