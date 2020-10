Farnesina: 20 anni risoluzione Onu "Donne, pace e sicurezza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia riafferma il suo costante impegno nella promozione dell'empowerment femminile e dell'uguaglianza di genere, in occasione del 20mo anniversario della Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che istituì l'Agenda "Donne, Pace e Sicurezza" (Wps). Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. La Risoluzione, adottata all'unanimità il 31 ottobre 2000, mantiene intatta la sua attualità e il suo carattere pionieristico: ha incoraggiato un profondo cambiamento di approccio nella visione del ruolo delle donne nei conflitti, sottolineando come esse non siano solo le principali vittime, ma soprattutto le protagoniste nella prevenzione delle crisi, nei processi di pacificazione e nella ricostruzione post-conflitto. È infatti ampiamente documentata la correlazione positiva tra la partecipazione sostanziale delle donne nei processi di pace e le probabilità di raggiungere un accordo inclusivo e duraturo.(Com)