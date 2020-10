Viabilità: su A4 Milano-Brescia chiusure notturne stazioni Ponte Oglio e Palazzolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'A4 Milano-Brescia, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 21 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Palazzolo. Nelle due notti consecutive di giovedì 5 e venerdì 6 novembre, con orario 21-5, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare la stazione di Ponte Oglio. (com)