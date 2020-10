Milano: ruba 5mila euro di vestiti da auto in sosta in centro, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, alle 23.35, a Milano, un 36enne marocchino con precedenti contro il patrimonio, è stato arrestato per furto pluriaggravato, dopo essere stato sorpreso da un poliziotto fuori servizio a rubare dalle auto parcheggiate in via Cusani, in pieno centro, accanto al Castello Sforzesco. L’agente dell’ufficio prevenzione generale stava andando in Questura in via Fatebenefratelli per iniziare il suo servizio, quando, passando per via Cusani, ha notato due auto in sosta, entrambe con i riflettori sinistri posteriori infranti. In quel momento il 36enne ha aperto la portiera posteriore di una delle due auto e ha prelevato all'interno alcuni oggetti. Resosi contro di essere osservato dal poliziotto fuori servizio, il marocchino ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato. Dopo il fermo, l'uomo è stato trovato in possesso di un portabiti con all’interno vestiti per un valore di 5mila euro circa e di un paio di occhiali da sole, tutti prelevati da auto danneggiate.(Rem)