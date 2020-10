Roma: adescava uomini e li rapinava stordendoli con i farmaci, in manette donna 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adescava uomini e li rapinava stordendoli con degli psicofarmaci: per questo un'avvenente donna sudamericana di 42 anni è stata arrestata dalla polizia. La donna, dominicana, prima sceglieva la sua vittima e dopo aver fatto sesso con lui lo drogava con degli psicofarmaci e lo rapinava. L'ultima persona in ordine di tempo, finita nella rete della donna, è stata trovata nella stanza di un B&b in zona Termini, nudo e privo di sensi. Gli agenti del commissariato Viminale hanno iniziato le indagini e seguendo le tracce elettroniche lasciate dalla rapinatrice, in primis gli acquisti fatti con la carta di credito delle vittima, sono riusciti a rintracciare la donna. Fondamentale il contributo di un negoziante che, insospettito dall'atteggiamento della 42enne, le ha scattato di nascosto una fotografia. Durante gli accertamenti i poliziotti hanno scoperto che, per altre due rapine del tutto simili, avvenute una in zona via Appia e l'altra a Ottavia, anche i poliziotti del distretto San Giovanni erano sulle tracce della 42enne. (segue) (Rer)