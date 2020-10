Roma: adescava uomini e li rapinava stordendoli con i farmaci, in manette donna 42enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver visionato ore di registrazione gli investigatori hanno scoperto che la rapinatrice abita in zona Borghesiana. Particolarmente utile si è rivelata una telecamera della metro che, immortalando la donna in un momento in cui si era abbassata la mascherina, ha permesso di confrontare il viso con quelli inseriti nella banca dati. La 42enne si nascondeva con un falso nome alla Borghesiana e durante la perquisizione della sua casa, oltre agli abiti che indossava per le rapine, sono stati sequestrati due farmaci, uno in compresse e l'altro in gocce, a base di benzodiazepine, ovvero lo stesso tipo di psicofarmaco trovato nel sangue delle vittime che hanno riconosciuto tutti la donna in sede di individuazione fotografica. (Rer)