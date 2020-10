Migranti: Lamorgese, basta polemiche, da opposizione serve spirito costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta alle polemiche. Serve lavorare insieme" soprattutto su "argomenti come quelli migratori che sono importanti e complessi e che non si risolvono con battute sui giornali ma con accordi con i Paesi di origine". Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”. "E' il momento della condivisione, di parlare con le forze dell’opposizione perché l’Italia è in un momento difficile con la pandemia che è tornata prepotente. E' importante il dialogo con le forze d'opposizione - conclude il ministro - ma ci deve essere da parte loro spirito costruttivo". (Rin)