Ungheria: costituito secondo gruppo bancario del paese con fusione istituti statali e privati

- Gli istituti statali Banca Budapest e Mkb e il gruppo di risparmio Takarekbank (Mtb) hanno firmato un accordo per formare il secondo gruppo bancario ungherese. LO riferisce l'agenzia di stampa magiara "Mti", facendo riferimento al governo di Budapest. L'accordo era previsto da tempo, dopo che le tre banche hanno annunciato un'alleanza strategica a maggio. Lo Stato ungherese avrà una quota del 30,35 per cento nel nuovo gruppo, che si chiamerà Magyar Bankholding, I proprietari di Mkb Bank manterranno il 31,96 per cento e Takarekbank il 37,69 per cento. Il valore del nuovo gruppo bancario supererà i 740 miliardi di fiorini (2,35 miliardi di dollari), secondo fonti dell'esecutivo ungherese. (Vap)