Italia-Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, colloqui su Zee vanno molto bene

- I colloqui tra Italia e Algeria in merito al dossier sulla Zona economica esclusiva vanno molto bene: ve lo garantisco. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. “La questione è salita un po’ troppo alla ribalta mediatica in Italia”, ha premesso il diplomatico, chiarendo che “l’insieme dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo ha fatto dei decreti per delimitare la propria Zona economica esclusiva, secondo quanto stabilito dalla convenzione sul diritto del mare del 1982”. Il 20 marzo 2018 con un decreto presidenziale l’Algeria ha proclamato la propria Zona economica esclusiva (Zee) che lambisce per circa 70 miglia nautiche le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna. L'Italia ha contestato la mossa algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018, con cui si ha proposto l'avvio di negoziati per raggiungere accordo di reciproca soddisfazione in linea con l’articolo 74 della Convenzione Onu sul diritto del mare. (segue) (Asc-Mom)