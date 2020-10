Italia-Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, colloqui su Zee vanno molto bene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Algeria ha chiarito che i decreti sulla Zee rappresentano una “misura conservativa”, ma non viene “chiusa la porta del dialogo, volto a raggiungere dei compromessi”. “Sappiamo che il Mediterraneo è un mare chiuso, se ognuno dei Paesi dichiarasse la Zee, la piattaforma continentale, faremmo la guerra, ma grazie a Dio non siamo a questo punto”. Secondo il diplomatico, “il tema è stato sfruttato, in particolare nel sud dell’Italia - il riferimento è al dibattito nato in Sardegna -, per fini politici che non fanno l’interesse né dell’Algeria, né dell’Italia, ma semplicemente solo di alcuni partiti politici”. A tal riguardo, Boutache ha aggiunto: “Credo che a livello di governo italiano sia stato ben compreso questo aspetto e la questione sia stata gestita in quanto tale”. (segue) (Asc-Mom)