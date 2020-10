Italia-Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, colloqui su Zee vanno molto bene (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal lato algerino, “abbiamo immediatamente risposto agli inviti dei nostri amici italiani per la messa in campo di un meccanismo di dialogo”, ha spiegato l’ambasciatore, ricordando le due visite in Algeria dedicate a questo dossier effettuate dal sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano a febbraio e settembre scorsi. In occasione della visita del 23 settembre scorso, Di Stefano ha partecipato alla prima riunione della Commissione tecnica bilaterale per la definizione della frontiera marittima tra Italia e Algeria. A riguardo, Boutache ha spiegato che “questo meccanismo è permanente ed è struttura interministeriale incaricata di negoziare ogni aspetto legato alle frontiere marittime”. “Dalla parte algerina, rispondiamo sempre presente quando i nostri amici italiani ce lo chiedono”, ha rassicurato. (Asc-Mom)