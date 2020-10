Tanzania: opposizione non riconosce vittoria presidente Magufuli e chiede nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di opposizione tanzaniano Chadema non riconosce i risultati delle elezioni del 28 ottobre. Lo ha annunciato il presidente, Freeman Mbowe, via Twitter. La Commissione elettorale nazionale ha giudicato il voto legittimo e dichiarato vincitore il presidente uscente, John Magufuli, il cui partito, Chama Cha Mapenduzi (Ccm), ha ottenuto anche una vittoria schiacciante nelle parlamentari. Secondo i dati della Commissione, Magufuli ha vinto con 12,5 milioni di voti, pari all’84 per cento, mentre il principale sfidante, Tundu Lissu, esponente di Chadema, ne ha conquistati 1,9 milioni, pari al 13 per cento. L’affluenza è stata vicina al 50 per cento. “Chiediamo che siano indette nuove elezioni il più presto possibile”, ha scritto Mbowe. Il leader politico ha anche esortato i suoi sostenitori a scendere in piazza per manifestare. “Chiediamo continue e pacifiche manifestazioni in tutto il paese finché le nostre richieste non saranno accolte”, è l’appello lanciato da Mbowe. Sulla stessa linea anche un’altra forza di opposizione, l’Alleanza per il cambiamento e la trasparenza (Act-Wazalendo). Il responsabile della comunicazione dell’Alleanza, Salum Bimani, inoltre, ha denunciato in una conferenza stampa ieri che alcuni suoi dirigenti sono stati arrestati e che di altri non si hanno notizie. Tra i fermati dalla polizia ci sarebbero Ismail Jussa, candidato nel collegio di Malindi, e Maua Muhammed, candidato nel collegio di Shaurimoyo, insieme al vicepresidente Juma Duni Haji e al segretario del presidente nazionale Issa Kheri. (segue) (Res)