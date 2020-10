Tanzania: opposizione non riconosce vittoria presidente Magufuli e chiede nuove elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservazione della Comunità dell'Africa orientale (Eac) guidata dall'ex presidente del Burundi Sylvestre Ntibatunganya ha affermato che il voto si è svolto in modo regolare. In precedenza, invece, il governo degli Stati Uniti aveva espresso "seri dubbi" sulla credibilità delle elezioni. In una nota, l'ambasciata statunitense a Dodoma ha detto che esistono "accuse credibili di significative frodi e intimidazioni legate alle elezioni", sottolineando che "queste irregolarità e gli enormi margini di vittoria (del partito al governo) sollevano seri dubbi sulla credibilità dei risultati". In particolare, la rappresentanza diplomatica ha sottolineato che lo svolgimento dello scrutinio sarebbe stato viziato da episodi di doppio voto, schede elettorali pre-compilate, arresti di candidati e manifestanti, da restrizioni imposte ai rappresentanti dei partiti politici per accedere ai seggi elettorali e dal blocco delle piattaforme dei social media. (Res)