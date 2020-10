Covid: in auto senza mascherina, due giovani svizzeri sanzionati alla frontiera di Zenna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viaggiavano in due in auto senza indossare la mascherina, né rispettando il distanziamento, dato che erano entrambi seduti sui sedili anteriori. Per questo due giovani svizzeri, non conviventi, sono stati sanzionati ieri pomeriggio al momento del loro ingresso in Italia, al valico di Zenna, in provincia di Varese. Questa notte, a un’altra frontiera del Varesotto, il valico di Lavena Ponte Tresa, una donna brasiliana residente in Italia è stata contravvenzionata al suo rientro dalla Svizzera, per aver violato il coprifuoco notturno disposto in Lombardia. Il motivo del suo spostamento - spiega una nota della Questura di Varese - non rientrava tra le esigenze straordinarie ammesse, incluse quelle dei lavoratori transfrontalieri, che sono esentati dal divieto, ma solo per recarsi al lavoro o fare rientro nelle proprie abitazioni. Gli agenti della polizia di frontiera di Luino, impegnati nel controllo del rispetto delle misure anti-Covid ai valichi di confine e nelle stazioni ferroviarie dove transitano treni provenienti dalla Svizzera, hanno controllato ieri in tutto cinquanta persone. (com)