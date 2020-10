Covid: Lamorgese, chiusura è soluzione estrema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vediamo come va la curva con l'ultimo Dpcm e poi ne riparliamo, perché il lockdown é l'extrema ratio". Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenendo al Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”. Alla domanda se le esitazioni del governo in merito ad una chiusura totale siano collegate alle proteste di piazza, il ministro ha risposto: "Non è questo il motivo. Abbiamo adottato la scorsa settimana l'ultimo Dpcm e attendiamo gli esiti. Vediamo la curva come va, e poi si deciderà". Lamorgese ha aggiunto che "chiudere non è una misura facile, è una misura che può avere dei riflessi negativi sulla nostra economia, e laddove si dovesse intervenire in quei termini lo dobbiamo fare supportati dai dati scientifici, che rendono non più procrastinabile un provvedimento di questo tipo". (Rin)