Messico: coronavirus, da oggi tre giorni di lutto nazionale (4)

- Ad oggi il solo stato di Campeche, nella penisola orientale dello Yucatan, gode delle condizioni del semaforo "verde". Mentre le autorità locali sono al lavoro per stabilire un calendario per il ritorno a scuola, il ministero della Sanità avverte della possibilità che il quadro epidemiologico possa in ogni momento tornare a peggiorare la situazione. Altri 16 stati sono in semaforo "giallo", mentre 15 – tra cui il distretto federale della capitale Città del Messico – sono ancora in semaforo "arancione". (Mec)