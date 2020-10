Armenia-Russia: Pashinyan chiede a Putin di avviare consultazioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha inviato una lettera al presidente russo Vladimir Putin chiedendo di avviare consultazioni sull'assistenza di sicurezza di Mosca verso il paese del Caucaso, nel contesto del conflitto ne Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri armeno. "Il primo ministro ha chiesto al presidente Putin di tenere consultazioni immediate per definire il tipo e l'entità dell'assistenza che la Russia può fornire all'Armenia per mantenere la sua sicurezza sulla base delle relazioni di alleanza fra i due paesi e l'articolo 2 del Trattato sull'amicizia, la cooperazione e l'assistenza reciproca del 29 agosto 1997", si legge nella nota del dicastero di Erevan. (Rum)