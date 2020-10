Covid: Nardella, notte terribile a Firenze, chi sfregia città deve pagare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci hanno fatto vivere una notte terribile e dolorosa a Firenze. Non è così che si manifestano le proprie ragioni, non è così che si dà voce alla sofferenza. È solo violenza fine a se stessa, gratuita. Chi sfregia Firenze deve pagare per quello che ha fatto". Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commentando gli scontri fra forze dell'ordine e alcuni manifestanti scoppiati nella serata di ieri a Firenze. (Rin)