Decreto Rilanci: Bonetti, inserita norma su estensione smart working e congedo al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni ho detto più volte che la didattica a distanza e la chiusura delle scuole rendono necessario rafforzare tutte le tutele del lavoro dei genitori. Per questo dal mio Ministero abbiamo scritto e inserito nel decreto Ristori una norma che estende la possibilità di accedere allo smartworking o al congedo retribuito al 50 per cento". Lo ha scritto Elena Bonetti, ministra delle Pari opportunità e la Famiglia, su Facebook. "Si ha diritto a smartworking e congedo non solo se si ha un figlio sotto i 14 anni in quarantena ma anche nei casi in cui i figli siano in didattica a distanza o ci sia una sospensione dell'attività scolastica. Hanno diritto di assentarsi dall'attività lavorativa senza penalizzazioni anche i genitori di ragazzi dai 14 a 16 anni, con congedo non retribuito", aggiunge. (segue) (Rin)