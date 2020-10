Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Pianura nubi basse o nebbie anche persistenti per gran parte della giornata in sollevamento e parziale diradamento nel pomeriggio; sui rilievi più sereno alla notte e primo mattino, con nuvolosità medio alta in aumento di nubi dapprima alte poi anche medie fino a cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 9°C, massime intorno a 16°C. (Rem)